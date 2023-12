Come prepararsi per evitare un Natale all’ingrasso

(Di martedì 12 dicembre 2023) I giorni che precedono il, ma anche tutto il mese di dicembre, possono rappresentare un periodo faticoso sotto tanti punti di vista: cene e aperitivi con gli amici per farsi gli auguri, stress da shopping sfrenato, rincorsa agli addobbi di, organizzazione di attività per il cenone...

Francia: riapertura Cattedrale Notre - Dame. Mons. Ulrich (arcivescovo d Parigi), "chi la conosceva bene, deve prepararsi a rimanere stupito"

"La cattedrale non sarà piùil giorno prima dell'incendio, e chi la conosceva bene e l'aveva frequentata molto, o ne ha un forte ricordo, devea rimanere stupito". A dare i primi particolari sul restauro della ...

Come prepararsi alle feste in bellezza: la routine beauty Io Donna

Concorso scuola straordinario 2023, come prepararsi I corsi della Tecnica della Scuola Tecnica della Scuola

Pagina 3 | Zeman ricoverato, paura a Pescara: ischemia, le condizioni

Nella sua carriera Zeman ha allenato squadre di prima fascia, come Lazio e Roma, potendo annoverare nella lista di calciatori allenati diversi giocatori importanti. Tra questi rientrao Marco Borriello ...

Quello che dovresti sapere (e forse non sai) per prepararti al meglio alla settimana bianca

E non dimenticare gli accessori fondamentali come occhiali da sole, guanti impermeabili e abbigliamento termico. Un aspetto che non deve essere sottovalutato è quello della preparazione fisica per ...