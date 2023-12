Come possiamo insegnare ai giovani il rispetto dei diritti dopo la mattanza di Gaza?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) di Davide Gatto Comunemente il mondo degli adulti e delle istituzioni lamenta l’insofferenza dissimi per le regole civili fondamentali, inscritte nella Costituzione e trasmesse con grande trasporto da insegnanti e educatori. Ogni giorno infatti la cronaca informa di aggressioni alle forze dell’ordine, ma anche a genitori, a insegnanti, a chiunque a qualunque titolo venga etichettatodiverso – perché donna, perché omosessuale, perché africano, perché tifa un’altra squadra, perché troppo timido o troppo grasso. Per contrastare questa deriva, allora, sociologi e opinionisti si profondono in analisi molto sofisticate – l’eccesso di isolamento patito a causa del Covid o, al contrario, l’eccesso di contatti che la connessione continua ai social necessariamente comporta -, mentre la politica ha potenziato per decreto le ...