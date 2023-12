Come liberare spazio sulla Nintendo Switch

Leggi su navigaweb

(Di martedì 12 dicembre 2023) Laè disponibile con una memoria interna pari a 32 o 64 GB, in base al modello che si acquista (tenere conto cheOLED c'è piùd'archiviazione). Questopotrebbe non essere sufficiente per scaricare tutti i giochi a cui vogliamo giocare, specie se scegliamo i giochi di punta della console (tutti i giochi di Super Mario e di Zelda). Provaimo quindi ao tenere sempre un po' di memoria libera, cercando di limitare al minimo la cancellazione dei giochi e sfruttando il più possibile i sistemi forniti dalla stessa console per gestire lod'archiviazione. LEGGI ANCHE -> ...