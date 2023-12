Come leggere i messaggi eliminati su Whatsapp per iPhone

Leggi su cultweb

(Di martedì 12 dicembre 2023)supernon è così semplice a causa delle restrizioni imposte da iOS. Non è infatti possibile per il sistema “registrare” il contenuto delle notifiche ricevute, il che rende impossibile visualizzare immediatamente idal mittente subito dopo l’invio. La sola opzione disponibile potrebbe essere il ripristino di un backup dieffettuato prima dell’eliminazione effettiva delle chat. Se stai utilizzando un, è essenziale attivare la funzione di backup su. Per effettuare il backup delle tue conversazioni, segui questi passaggi: vai su Impostazioni di> Chat > Backup della chat. Qui, potrai collegare il tuo ...