(Di martedì 12 dicembre 2023) A quel punto passerà al voto finale di Parlamento e Consiglio ed entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazionea Gazzetta ufficiale. I divieti saranno operativi dopo sei mesi, le regole ...

News su Come funziona lo stop al riconoscimento biometrico nell'AI Act, la prima legge europea sull'intelligenza artificiale

Dalla Patagonia alla Garbatella: quei populisti tutti uguali

Milei ha usato la motosegasimbolo della propria campagna elettorale. Adesso la rimette a posto in garage ed entra in giacca e cravatta nella stanza dei bottoni.così, in tutto il mondo.

Pensioni, come funziona il nuovo simulatore dell'Inps per scoprire quando si può lasciare il lavoro Fanpage.it

Pensioni, per la Sanità spunta Quota 46: cos’è e come funziona. E adesso il rischio è una valanga di ricorsi La Stampa

Come funziona lo stop al riconoscimento biometrico nell'AI Act, la prima legge europea sull'intelligenza artificiale

Sono previste tre eccezioni per le forze dell'ordine, con una lista di 16 crimini per le cui indagini può essere ammesso. Serve un'autorizzazione dall'autorità giudiziaria, ma si può partire senza e r ...

Come ridurre l’affaticamento degli occhi con iOS 17

Tenere lo schermo dell’iPhone troppo vicino al viso distrugge la vista: decine di studi scientifici dimostrano infatti come ci sia una correlazione tra questa brutta abitudine e l’insorgenza della mio ...