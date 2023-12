Come collegare PC Windows in rete LAN

Leggi su navigaweb

(Di martedì 12 dicembre 2023) Conpossiamo accedere velocemente ai file custoditi in qualsiasi PC presente inutilizzando la condivisione dei file o delle cartelle, avendo cura dicorrettamente i dispositivi suLAN (che sta per "Local Area Network" e significa sostanzialmente unadi dispositivi chiusa e gestita da un router). Scopriamo in questa guidai PCina casa così da trasferire i file da un dispositivo all'altro senza dover utilizzare mezzi fisicichiavette USB o dischi fissi USB (decisamente scomodi da spostare da un dispositivo all'altro). Anche se le procedure sono le stesse da anni, con11 ci sono alcune facilitazioni di cui tenere conto. LEGGI ...