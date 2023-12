Come ci si può proteggere dal quishing

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 dicembre 2023)abbiamo spiegato nei nostri precedenti approfondimenti, le truffe attraverso i QR code si stanno diffondendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Questi codici a barre bidimensionali sono stati individuati dai pirati informaticiuno strumento facilissimo da utilizzare e con una platea di potenziali vittime praticamente infinita. Un fenomeno che ha un nome ben preciso, declinazione di frodi telematiche che esistono da anni (phishing e smishing). Ma ci sono degli accorgimenti e delle soluzioni per difenderci? Proviamo a capireproteggersi dal. LEGGI ANCHE > Attenzione ai QR code truffa: l’avviso della FTC negli Stati Uniti Partiamo da una modalità “offline”.abbiamo spiegato nell’approfondimento in cui raccontato i principali tentativi di truffe con QR ...