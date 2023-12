Colosseo | scoperta nuova domus tra Foro Romano e Palatino

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Riportati alla luce alcuni ambienti di una lussuosadi età tardo-repubblicana nel Parco archeologico del. La struttura, di cui erano state scavate alcune strutture murarie nel 2018, si trova esattamente nell’area in cui, in età augustea, vennero costruiti gli Horrea Agrippiana, i celebri magazzini lungo il vicus Tuscus (strada commerciale che collegava il porto fluviale sul Tevere e il) costruiti dal genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa. Dietro gli Horrea, tra i magazzini e le pendici del collelasi sviluppa su più piani, probabilmente articolata a terrazze e caratterizzata da almeno tre fasi edilizie, databili tra la seconda metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C.. Distribuita intorno a un atrio/giardino, la ...

