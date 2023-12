Classifica senza errori arbitrali 15 giornata | “Orsato | condotta inquietante con Kvara”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 12 dicembre 2023)15del campionato di Serie A 2023/2024, malein Juventus-Napoli,sutskhelia . Avvilente il silenzio mediatico nel campionato in cui arbitri e VAR decidono in modo personalizzato quando e dove intervenire. Ma come, il giorno prima ci fanno sapere che il VAR non poteva e non doveva intervenire in Napoli – Inter e il giorno successivo ci dicono che in Inter – Udinese il VAR ha fatto bene ad intervenire. Ma come, il giorno prima l’Inter viene graziata a Napoli dal team arbitrale guidato da Massa e il giorno dopo la stessa Inter sblocca la gara con l’Udinese con un rigore chiamato al VAR. Nel momento migliore del Napoli, con una traversa colpita, il trio arbitrale ...