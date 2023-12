Classifica marcatori Serie A 2023 2024 | comanda Lautaro Martínez

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tutti i bomber del campionato italiano:Sabato 19 agosto è iniziata la, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere.: chi succederà al centravanti del Napoli, Victor James Osimhen, che con 26 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? Dopo la 15ª giornata guida l’argentino dell’Inter, autore di 13 reti in 14 gare, davanti all’esperto attaccante del Milan Olivier Giroud, e alla bandiera del Sassuolo Domenico Berardi, ...

Alicese/Orizzonti, giornata d'oro. LG Trino, avanti tutta. Parità tra Virtus Vercelli e Gattinara

: al 53' Gamra (L), al 62', 67' e 72' Passannante (L), all'82' rigore Torta (V) 1Categoria ... La: Valle Elvo 30, Valle Cervo Andorno 28*, Gattinara 27, Virtus Vercelli 25, Livorno/...

Non solo Camarda: nel Milan Primavera è l'ora di Comotto, un altro 2008 col vizio del gol

Figlio d'arte, 15 anni come Francesco, è un play-mezzala che la scorsa stagione in U15 ha segnato 18 reti. Domani debutterà in Youth League a Newcastle ...

