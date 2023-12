Ciriani “Settimane di fuoco | ma la manovra sarà approvata in tempo”

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sonodi”, ma “ce la faremo sicuramente. Lanei tempi dovuti e senza stravolgimenti”. Lo assicura il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, in un'intervista al “Corriere della Sera”. “Questanasceva blindata per garantire ai mercati e ai cittadini che avremmo agito con responsabilità e serietà. Le risposte delle borse, dello spread e delle agenzie di rating dimostrano che la strada è quella giusta”, sottolinea, che alle accuse delle opposizioni di “calpestare le prerogative del Parlamento”, replica così: “Non abbiamo calpestato proprio nulla. Vogliamo fare un dibattito ordinato, senza muro contro muro. Ho acconsentito alla richiesta delle opposizioni di poterne ...