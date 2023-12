Cina | Hainan | al via forum su industria internazionale del cocco

(Di martedì 12 dicembre 2023), 12 dic – (Xinhua) – Il China () International Coconut Industry2023 ha preso il via oggi nella citta’ di Wenchang, nella provincia insulare meridionale cinese di, con un focus sullo sviluppo sostenibile e sano dell’globale del. Il, a tema “Accendere l’innovazione collaborativa della scienza e della tecnologia nell’globale delper potenziare la sua catena di valore globale”, ha attirato la partecipazione di oltre 230 rappresentanti provenienti da piu’ di 20 Paesi. In qualita’ di maggior importatore mondiale di noci diper la lavorazione, larafforzera’ la capacita’ produttiva attraverso gli investimenti e aumentera’ il ...

Cina. Il libro navale dell'anno 2023: 'L'esercito di Mao va in mare'. Una lettura obbligata per gli armatori (A. Martinengo)

Esaminando le prime campagne isolane del PLA, in particolare le battaglie di Kinmen e, Yoshihara fa luce sui fattori che determinarono i successi e i fallimenti navali della. Queste ...

Cina: Hainan ospita negozio di designer statunitense Island Delights elivebrescia.tv

Introducing the “Hainan BOAO Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone”. Webinar 12 dicembre ... Assolombarda

I temi della visita del Presidente cinese Xi in Vietnam

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato in Vietnam per quella che è la sua prima visita in sei anni nello stato del Sud Est asiatico ...

Cina e Filippine, cannonate (ad acqua) e collisioni nelle acque contese: «Sono gli incidenti più gravi da anni»

La flottiglia filippina delle provviste di Natale, diretta alle isole Spratly, attaccata dai cinesi con i cannoni ad acqua, mentre un pattugliatore cinese si scontra con un peschereccio. Sono gli inci ...