Cina | autorita’ sanitarie emanano norme su segnalazione emergenze

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 dicembre 2023) Pechino, 12 dic – (Xinhua) – La Commissione nazionale cinese di sanita’ (NHC) ha pubblicato una serie di protocolli di risposta per affrontare lemediche. Il documento, in vigore in via sperimentale, delinea le responsabilita’ dei dipartimenti competenti nell’identificare, segnalare e rispondere alle. In caso di emergenza grave che coinvolga cinque o piu’ casi di morte o condizioni mediche gravi, ledelle suddivisioni a livello provinciale dovrebbero riferire la situazione all’NHC entro due ore da quando ne sono state informate, secondo il documento. L’NHC ha esortato leregionali a migliorare la loro risposta allein conformita’ con il protocollo per ridurre le vittime di tali eventi e ...