Ciclismo | svelati gli appuntamenti chiave per la Lidl-Trek nel 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Con l’inizio della stagione ciclistica dietro l’angolo, è in corso il primo ritiro invernale della. Dopo il tradizionale debutto delle squadre maschili e femminili al Tour Down Under, le prossime gare in calendario sono l’Etoile de Bessèges, dove Mads Pedersen inizierà la sua stagione, e la Volta a la Comunitat Valenciana, che vedrà protagonista il nuovo arrivato Jonathan Milan. Tao Geoghegan Hart dovrà aspettare ancora un po’, con il debutto previsto alla Volta ao Algarve. Nel frattempo, le donne torneranno all’UAE Tour, con Elisa Longo Borghini e Gaia Realini che cercheranno di replicare il successo del 2023. Come sempre il team statunitense guarda ai classici primaverili con grande ambizione. La squadra delle classiche maschili sarà rafforzata da Milan, che dovrà affrontare una lunga campagna su selciato, a partire dal fine settimana di ...