Chiellini si ritira | il saluto di Los Angeles FC | 'Per sempre nero e oro'

Commenta per primo Giorgiodà l'addio al calcio giocato, sui social arriva il saluto del suo ultimo club da giocatore, il Los Angeles FC : 'Per sempre nero e oro, congratulazioni per una carriera leggendaria'.

Giorgio Chiellini si ritira. In arrivo l’annuncio ufficiale dell’ex difensore della Juventus Corriere della Sera

UFFICIALE, Chiellini si ritira: le ultime sul futuro alla Juve Calciomercato.com

