Chiellini si ritira dal calcio? Arriva la decisione del difensore

(Di martedì 12 dicembre 2023) La notizia era nell’aria da diversi giorni, adesso èta un’altra conferma: Giorgioha deciso dirsi dalgiocato per iniziare una nuova carriera da dirigente. L’exdella Juventus chiuderà la carriera il 31 dicembre, alla naturale scadenza del contratto con i Los Angeles Fc.chiuderà la stagione con 23 stagioni da professionista e il suo nome è legato principalmente alla Juventus e alla Nazionale italiana. Con il club bianconero ha disputato 17 stagioni per un totale di 561 presenze e 36 reti. In bacheca 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane, più la vittoria di un campionato in MLS. In Nazionale italiana ha collezionato 117 presenze di cui 22 da capitano. Il punto più alto è stato raggiunto con la vittoria di ...