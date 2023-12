(Di martedì 12 dicembre 2023) Giorgionon ha ancora deciso se continuare aa Los Angeles o smettere. Dice che passerà qualche giorno in Italia e poi deciderà. Intanto lo intervistano un po’ tutti. E’ uno di quelli che negli Usa ha trovato un presente eun futuro accoglienti. Viene molto raccontata la sua attitudine allo studio (si è laureato in Economia e Commercio a Torino nel 2010, dove ha poi conseguito il master in Economia Aziendale nel 2017),preparazione, la sua voglia di darsi al management.nella lunga intervista che gli fa il Guardian. ha raggiunto un bivio che nessun atleta professionista può evitare. “Sono cresciuto pensando di andare all’università. Ero solo. Leggevo molti libri. Trascorrevo molto tempo giocandoo ...

"Potrebbe essere l' ultima ...". Giorgio Chiellini verso l'addio al calcio

... ho una laurea in economia e un Mba in calcio: fare l'allenatore richiedeuna tale dedizione ... "Non voglio essere un bugiardo, nel mio futuro vedo la Juventus" , spiega. "Non so in ...

Chiellini: «Invece di giocare alla Play Station studiavo, anche in aereo. Gli altri non capivano...» - ilNapolista IlNapolista

MLS, è crisi nera dell'Inter Miami senza Messi. Esulta Chiellini Corriere dello Sport

Chiellini si ritira: addio al calcio giocato e futuro da dirigente

Giorgio Chiellini ha deciso, si ritira dal calcio giocato. Questa volta non ci sono ripensamenti dettati da alternative di fine carriera. Nel senso che per lui non ci sono altre opportunità da ...

"Potrebbe essere l'ultima...". Giorgio Chiellini verso l'addio al calcio

Il difensore ha preso qualche giorno per riflettere sul suo futuro: "Lavorare in dirigenza sarebbe la mia aspirazione", spiega, e pensa a un ritorno alla Juve ...