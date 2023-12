Chelsea su Osimhen | un sacrificio per il grande colpo a gennaio

Il Chelsea in crisi potrebbe provare a prendere Osimhen già a gennaio (Telegraph)

... VictorL'annus horribilis, un 'disastro'. Ilè in crisi profonda. E ora, scrive il Telegraph, 'deve affrontare una grande decisione sull'opportunità di rispettare la sua idea di ...

Dall'Inghilterra - Osimhen è il primo obiettivo del Chelsea: assalto già a gennaio Tutto Napoli

Il Chelsea in crisi potrebbe provare a prendere Osimhen già a gennaio (Telegraph) - ilNapolista IlNapolista

Chelsea ‘add’ £87m striker and Man Utd conqueror to ‘desperate’ Pochettino’s ‘five-man shortlist’

The 25-year-old has an £87million release clause. ‘Napoli’s 6ft 1in forward Victor Osimhen is also high on the Chelsea wishlist, while they also have interest in Brentford’s Ivan Toney who is the same ...

FOTO NM - Champions, Napoli-Braga, pranzo UEFA a Palazzo Petrucci

Presenti anche alcuni membri dell'Uefa. Ecco un'immagine di "Napoli Magazine". 05.12 11:58 - GRAN GALA' DEL CALCIO 2023 - Osimhen: "Orgoglioso di aver vinto questo premio, lo dedico a squadra, ...