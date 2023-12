“Che schifo | vergognatevi” Grande Fratello | Sara e Varrese pietosi mentre Beatrice fa la linea della vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023) Grandi colpi di scena aldurante la puntata in onda l’11 dicembre.Luzzi ha raccontato la suaed è stato molto emozionante: “Quando ero piccola ero molto legata a miononostante lui diciamo mi condizionava pesantemente in termini di giudici e manipolazioni. Mia madre non riusciva mai a stare dalla mia parte, io sono molto orgogliosa del fatto che con i miei figli ho cercato sempre e credo con buoni risultati in termini di giustizia nelle loro dispute”. “Quando sto con loro mi sento completa, quando è nato Valentino ho sentito acquietare quella inquietudine costante. Sono selvatica perché sono legata al cielo e al mare, poco alla realtà. Sono più connessa alle vibrazioni che sento che alle parole. Mia madre è sempre ...