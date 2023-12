Champions | Simeone Dura con Lazio | un giorno allenerò in Italia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 12 dicembre 2023) "Il primo posto nel girone è importante, ma non è determinante", dice il tecnico dell'Atletico MADRID (SPAGNA) - "Il primo posto non è determinante, ma è importante, la partita di domani conta tanto sia per noi che per la". Diego Pablovuole chiudere in vetta il girone E con il suo Atl