Champions League | Inter e Napoli in campo per vincere

L'Inter vola agli spareggi, il Napoli saluta: i verdetti di Youth League

Il sorteggio degli spareggi di UEFA Youthsarà trasmesso in diretta streaming il 19 dicembre mentre gli incontri si giocheranno il 6 e 7 febbraio. Il Milan vuole chiudere in bellezza in casa ...

I pronostici di martedì 12 dicembre: Champions League - Il Veggente Il Veggente

Diretta Lens - Siviglia Champions League 2023 la Repubblica

Calcio: Boniek, ‘Mourinho In lotta su tutti obbiettivi ma gioco non c’è'

Se parliamo di classifica, si può dire che la Roma è su tutti e tre gli obbiettivi, Coppa Italia, in lotta per il campionato per andare in Champions League, e anche in Europa League. Poi c’è il lato ...

Luis Enrique: "Quando sbaglia un portiere e è Donnarumma si fa sempre un gran casino"

Il PSG di Luis Enrique giocherà contro il Borussia Dortmund per trovare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore spagnolo, a proposito della partita, di Donnarumma e ...