Champions League | i pronostici della 6ª giornata | quote interessanti di Psg e Real Madrid

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 dicembre 2023) E’ pronta a prendere il via la 6ªfase a gironi die sono in arrivo gli ultimi verdetti definitivi. Nelle prime partite in campo Lens-Siviglia e Psv-Arsenal. Trasferta per il Galatasaray sul campo del Copenhagen e del Benfica contro il Salisburgo. In campo Inter e Napoli, rispettivamente controSociedad e Braga. Promette spettacolo Manchester United-Bayern Monaco, chiude Union Berlino-. Doppia trasferta per Lazio e Milan contro Atleticoe Newcastle, i rossoneri si giocano le ultime possibilità di qualificazione. Trasferta per il Manchester City sul campoStella Rossa e del Barcellona con l’Anversa. Chiudono Lipsia-Young Boys, Celtic, Feyenoord, Dortmund-Psg e Porto-Shakhtar. ...