Champions League 2023 2024 | sesta giornata | programma e telecronisti Sky | Mediaset e Prime Video

Leggi su sportface

(Di martedì 12 dicembre 2023) Ile isu Sky,delladella fase a gironi di. Martedì l’Inter deve vincere per il primo posto contro la Real Sociedad, mentre il Napoli in caso di mancata sconfitta si qualificherà per gli ottavi. Mercoledì troviamo il Milan in trasferta a Newcastle, anche vincere potrebbe non bastare per il secondo posto, mentre la Lazio in casa dell’Atletico Madrid si gioca il primo posto del raggruppamento. Di seguito ecco lazione completa sulle emittenti che detengono i diritti tv delle sfide. Martedì 12 dicembreore 18.45 Psv-Arsenal su Sky Sport Calcio Telecronaca: Nicola ...