Champions: Howe, Newcastle giocherà per una notte magica

Vogliamo rendere questa notte europea magica": lo dice Eddie, tecnico del Newcastle, alla vigilia della sfida contro il Milan decisiva per la qualificazione o per lo meno per l'accesso all'...

Newcastle, Howe: "Sarà una serata speciale a St James' Park. Ibra Per fortuna non gioca"

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "Siamo molto positivi, ha tutte le caratteristiche per essere una serata davvero speciale. Tutto quello che possiamo fare è provare a vincere la partita e dare il massimo del ...

Milan, Pioli suona la carica: "Col Newcastle una finale, è il primo bivio stagionale"

"Le motivazioni, la concentrazione e l'attenzione della squadra saranno al massimo. Ci aspettiamo un ambiente caldo, ma siamo preparati" ...