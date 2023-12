Champions | dove vedere Newcastle-Milan in TV e streaming

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 dicembre 2023) “Gli esami non finiscono mai” diceva il grande Eduardo De Filippo in una delle sue commedie più celebri. Lo stesso titolo potremmo utilizzarlo in queste ore per descrivere la paradossale situazione che vede come sfortunato protagonisti Stefano Pioli. Dopo la vittoria di uno scudetto quanto mai insperato nel maggio del 2022 e il raggiungimento della semifinale dilo scorso anno, in questa stagione l’allenatore delsembra aver smarrito le certezze che lo hanno accompagnato nel triennio a tinte rossonere. Mentre i suoi ragazzi stentano a trovare continuità in campionato e i tifosi lo attaccano popolando il web con l’hashtag #PioliOut, il mister originario di Parma cerca di estrarre dal cilindro l’ennesima magia che possa risollevare le sorti di un team del tutto demotivato e dalle idee molto confuse. Il problema è che nella serata di ...