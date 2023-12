Chadia | il nuovo singolo ‘Figli del deserto’ prodotto da Big Fish

Leggi su funweek

(Di martedì 12 dicembre 2023) Venerdì 15 dicembre esce ildi, Figli del deserto (Doner Music). Il brano èda Bigcon cui l’artista mostra nuovamente il suo lato rap più crudo. Il pezzo segna inoltre l’inizio di uncapitolo della storia dell’artista, che torna dopo un anno in una veste completamente inedita, matura e consapevole partendo dalle proprie radici. Figli del deserto si apre con il campionamento dell’inno del Marocco, anticipando il tone of voice del brano il cui intento è celebrare la cultura d’origine dell’artista, come se fosse un inno per la comunità araba in Italia da un lato, e dall’altro un veicolo per vincere stereotipi e pregiudizi degli italiani nei confronti dello straniero. Figli del deserto inaugura una nuova fase della carriera ...