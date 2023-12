(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Apertura delsulla conservazione di "una minima" delledei defunti "in un" per la sua storia. Il via libera è arrivato attraverso il dicastero per la Dottrina della Fede presieduto dal card. Fernandez, con l’ok del Papa. L'ex Sant'Uffizio rispondendo a un quesito posto dall'arcivescovo di Bologna, card.

Ceneri, l'apertura del Vaticano: "Sì a una parte conservata in luogo significativo per il defunto"

Il via libera dal dicastero per la Dottrina della Fede con'ok del Papadel Vaticano sulla conservazione di "una minima parte" delledei defunti "in un luogo significativo" per la sua storia. Il via libera è arrivato attraverso il dicastero ...

Ceneri, la Santa Sede apre alla conservazione di una “minima parte” in un luogo significativo per il defunto la Repubblica