Celtic-Feyenoord | Champions League | tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 12 dicembre 2023)è una partita valida per la sesta giornata della fase a gironi die si gioca mercoledì alle 21:00: tv,. Una partita che ha poco da dire quella delPark, visto che il destino delle due squadre è già segnato. I padroni di casa delchiuderanno all’ultimo posto dopo aver totalizzato un solo punto in cinque giornate, mentre il, in corsa per la seconda piazza fino al giro di boa, è finito fuori strada dopo le due sconfitte nelle gare di ritorno con Lazio (1-0) e Atletico Madrid (1-3). Si leccano dunque le ferite gli uomini di Arne Slot, che dovranno accontentarsi di “retrocedere” in Europa. Hancko – IlVeggente.it (Ansa)Sono quattro, infatti, i punti che separano gli ...