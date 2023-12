Celebration Caserta inaugura gli eventi natalizi con il Mercatino del Dono | insegnare ai bambini un’esperienza solidale

(Di martedì 12 dicembre 2023). Non si nasce donatore, acquisire un cuore generoso si impara col tempo, oppure èche si può apprendere anche da. E’ questa l’idea alla base di “Christmas Market”, ildelpensato daKiDS ospiterà unin cui tutto sarà gratuito: ad ogni bambino della chiesa o della comunità che sarà presente all’iniziativa con la propria famiglia verrà fornito del denaro finto da spendere per un massimo di 3 regali, delle gift card attraverso cui potrà acquistare regali da donare ai propri familiari e amici. “Sarà sicuramente un’ottima occasione per stare tutti insieme e perai nostri piccoli ad essere generosi – spiega Vanessa Aramburu, ...

Celebration inaugura gli eventi natalizi con il Mercatino del Dono: insegnare ai bambini un'esperienza solidale | CasertaWeb

Anche Caserta festeggia il 'Ringraziamento' americano: pasti caldi e plaid per i clochard CasertaNews

Celebration inaugura gli eventi natalizi con il Mercatino del Dono: insegnare ai bambini un’esperienza solidale

Venerdì 15 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 21.00, Area Celebration Kids, Via Santa Chiara 16 Caserta (accanto al Centro per l’Impiego) Non si nasce donatore, acquisire un cuore generoso si impara co ...