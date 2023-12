C' è un solo clima | per tutti

Leggi su panorama

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il presidente della Cop28, Sultan Al Jaber ha incautamente sostenuto: "Per favore, aiutatemi, mostratemi la tabella di marcia per un'eliminazione graduale dei combustibili fossili che consentirà uno sviluppo socioeconomico sostenibile, a meno che non vogliate riportare il mondo nelle caverne". Al di là delle feroci polemiche prontamente scatenatesi l’Emiro, in realtà, ha rivelato il segreto di Pulcinella: oggi la matematicatica non fornisce l’insieme di soluzioni ipotizzate dai teorici dell’ideologiatica: i costi non scendono mai, i posti di lavoro verdi non si materializzano mai ed i sussidi, invece, aumentano sempre. Le considerazioni di Al Jaber poggiano su basi più che concrete, fattuali: man mano che la popolazione globale cresce e sempre più paesi aumentano i consumi energetici le vecchie forme di energia non scompaiono, anzi. Questo ...