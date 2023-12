(Di martedì 12 dicembre 2023) Sono in ventuno idi mister Cristianoin vista deldiSerie C. Il comunicato del club rossazzurro

L'ARBITRO - La gara, in programma mercoledì 13 dicembre con inizio alle ore 20.30 e valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2023/2024, sarà diretta dall'arbitro ...

Catania-Pescara, i convocati di Lucarelli per il match di Coppa Italia

Tutto pronto per il match di Coppa Italia Serie C tra Catania e Pescara. I rossazzurri vanno alla ricerca del riscatto dopo la recente sconfitta in campionato contro il Messina e proveranno a ...

Zdenek Zeman è stato ricoverato a Pescara in seguito a un malore che si e' rivelato ... Zeman non sara' quindi in panchina domani sera nella sfida contro di Coppa Italia contro il Catania e potrebbe ...