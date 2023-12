“Castrazione senza anestesia e antidolorifici e uccisioni fuori norma” | la video-denuncia in un allevamento di capponi nel Milanese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) L’associazione Essere Animali ha diffuso una-inchiesta realizzata in undisituato in provincia di Milano. L’azienda rifornisce privati, ristoranti e macellerie. L’indagine documenta diverse problematiche, tra cui la pratica della “capponatura”: la rimozione dei testicoli ai polli maschi prima del raggiungimento della maturità sessuale con l’obiettivo di migliorare sapore e qualità della carne. Lachirurgica deiè un’operazione pericolosa e invasiva che può arrivare a causare la morte del 20% degli animali. Prima di eseguirla, i polli sono privati di cibo per circa 24 ore e di acqua per circa 12, provocando così ulteriore stress agli animali. Nell’in questione, inoltre, laviene eseguita ...