Caso Zuncheddu | confronto superstite-poliziotto | mi disse non aveva alibi**

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Ero convalescente a casa dopo essere stato dimesso dall'ospedale e venne l'ispettore Uda, mi mostrò la foto e micheminacciato mio cognato e nonun alibi. Per tutto il processo ero convinto che a sparare fosse stato, ricordo che ad aprire il fuoco era stato un uomo più robusto e più alto di me. Io mi convinsi, se dovessi tornare indietro probabilmente farei lo stesso errore. Poi ho cambiato idea quando sono uscite le intercettazioni”. Lo ha detto Luigi Pinna, ildella strage di pastori in Sardegna avvenuta nel 1991 a Sinnai, sentito in aula in Corte d'Appello a Roma nel processo di revisione per il caso di Beniamino, l'ex allevatore di Burcei, che si è sempre proclamato innocente, ...