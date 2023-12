Caso La Russa jr | da Tommaso Gilardoni ok a consegna cellulare e test del Dna

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 12 dicembre 2023), 24 anni, indagato insieme all’amico Leonardo Apache Laper violenza sessuale, ha dato il consenso alladele del Dna ai pm di Milano Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro che indagano sul presunto stupro avvenuto lo scorso 19 maggio a casa del presidente del Senato Ignazio La, dopo una serata in un club del centro di Milano. Il giovane deejay, che vive e lavora a Londra, assistito dai legali, è stato per circa 4 ore in una stanza del quarto piano del tribunale dove ha risposto alle accuse sostenendo che si è trattato di un rapporto consensuale.