Cascata di milioni per il Napoli | quanto vale il passaggio del turno in Champions League

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 12 dicembre 2023) Manca sempre meno alla sfida di questa sera trae Braga. Svelatoincasseranno gli azzurri in caso didel. Ilaffronterà questa sera il Braga allo Stadio Maradona. Il match sarà fondamentale per ildele l’approdo agli ottavi di finale di. Il, dopo essere uscito da qualsiasi lotta per il titolo è chiamatomeno a portare a casa l’altro obiettivo prefissato a inizio stagione, ovvero gli ottavi di finale.il match contro il Braga La situazione delinè ...