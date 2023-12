Casarin | «C’è un modo per far sì che gli arbitri arrivino all’uniformità di giudizio»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 dicembre 2023) Opinionista appassionato e competente, nonché ex arbitro di grande esperienza, Paoloragiona sulla difficoltà della categoria in epoca Var Opinionista appassionato e competente, nonché ex arbitro di grande esperienza, Paoloragiona sulla difficoltà della categoria in Serie A e non solo in epoca Var. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: L’UNIFORMITA’ DI– «Nella fascia dal 1990 al 1997 si fischiava una media di 46 falli: glidi allora incutevano terrore, non fiatavi, la media era quella. Oggi si è abbassata, si dice perché si deve giocare più all’europea. Cosa voglio dire: che dentro il totale di una partita, oltre alle situazioni assolutamente chiare c’è pure un numero consistente di falli da studiare, una zona grigia sulla quale glidevono ...