Casalnuovo | II Edizione di Natale al Museo | presentato il Presepe dei Sarti

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 12 dicembre 2023)al: Testimonial dell’evento Francesco Merola che per omaggiare i presenti ha intonato la notissima “Ave Maria” Nell’ambito della secondadell’iniziativaAL, al piccoloBiblioteca Sociale Giacomo Leopardi diè statol’unicoin Italia interamente dedicato all’arte sartoriale. Testimonial dell’evento è stato il celebre artista Francesco Merola, che per omaggiare i presenti ha intonato la notissima “Ave Maria.” Ildei: statuette che riproducono sarte ecasalnuovesi, con pastori da 35 cm, in terracotta e vestiti cuciti a mano, realizzati secondo il tradizionale ...