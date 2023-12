News su Casa cara casa

Caro vita a Milano, il sindaco Beppe Sala: "Le aziende aumentino gli stipendi ai lavoratori"

Il dibattito, che tiene banco a livello nazionale, non poteva non avere eco nella città piùd'... il costo della vita è più caro del 34 per cento, con la spesa per lache incide sul 60 per ...

Casa cara casa ilGiornale.it

CARA CASA. Il Festival itinerante sull’abitare Ordine degli Architetti di Milano

Imu, in 12 anni costi per 270 miliardi

Casa sempre più cara. Lo certifica l’ultimo rapporto di Federproprietà-Censis. In Italia per l’83,2% delle persone la casa è fattore di sicurezza e di stabilità, ma spesso è anche l’ultimo baluardo co ...

Il Parmigianino ritrovato torna ’a casa’

Presentato alla Chiesa dei Servi in anteprima un disegno di ’Santa Famiglia’ acquistato da un’azienda cittadina. La storia della scoperta ...