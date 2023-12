Casa a prima vista | chi sono gli agenti immobiliari romani?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 12 dicembre 2023) GlidiCorrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Li ritroviamo nella nuova stagione del popolare programma Real Time, in onda sul canale tv da lunedì 11 dicembre 2023. Tutti e treprofessionisti del settore e si spostano nei dintorni della Capitale sfidandosi per rispondere alle esigenze di clienti in cerca dell’appartamento dei loro sogni. Nello specifico, Corrado gestisce cinque punti vendita di un importante gruppo immobiliare a Roma e dintorni; Nadia è uno dei miglioridi un’agenzia internazionale leader nel mercato degli immobili di lusso e Blasco è Manager di una società immobiliare online. Visualizza questo post su Instagram Un ...