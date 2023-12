(Di martedì 12 dicembre 2023) L'annuncio è delFrancesco: "Le famiglie che non erano riuscite a ritirare laper glialimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all'acquisto di beni alimentari o di carburante" L'articolo proviene da Firenze Post.

News su Carta per gli acquisti prorogata. E cresce il fondo. L’annuncio del ministro Lollobrigida

Carta dedicata a te, ricarica in arrivo: sulla prepagata l'accredito di bonus benzina o trasporti

Ricarica in arrivo sulladedicata a tel'erogazione del bonus benzina Con l'introduzione di questo bonus benzina o trasporti, quindi, viene erogata una prima ricarica e si modifica la lista ...

Carta dedicata a te, ricarica in arrivo: sulla prepagata l'accredito di bonus benzina o trasporti Informazione Fiscale

Il governo ha prorogato i termini per l’attivazione della carta “Dedicata a te”, destinata alle famiglie a basso reddito Il Post

Carta Dedicata a te, arriva proroga: nuovi fondi per spesa e carburante per famiglie in difficoltà

Pesante sconfitta per il principe Harry in tribunale: il secondogenito di Lady D è stato condannato a pagare spese legali e indennizzi al Mail on Sunday, il tabloid… Leggi ...

Carta dedicata a te, come funziona e come richiedere l’attivazione della card per gli aiuti alimentari

Prorogati i termini per l’attivazione della Carta dedicata a te. Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro lo scorso ...