(Di martedì 12 dicembre 2023) L'annuncio del ministro Lollobrigida. Dal 15 dicembre con fondo aumentato per acquisto di beni alimentari o di carburante: 459,70 euro a chi non l’aveva attivata

News su Carta acquisti prorogata e potenziata: quanto vale e chi ne ha diritto

Carta Dedicata a te, arriva la proroga: requisiti, importi, come ottenerla

Per questo ringrazio anche il comparto della Grande distribuzione organizzata che continuerà a garantire un ulteriore sconto del 15% suglieffettuati con la' conclude il ministro ...

Carta acquisti "Dedicata a te" prorogata e potenziata: ecco quanto vale e chi ne ha diritto ilGiornale.it

Carta acquisti "Dedicata a te": rifinanziata la social card anti rincari. Ecco come funziona e i re Gazzetta del Sud

Lollobrigida,prorogata Carta Dedicata a te e cresce fondo

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Prorogati i termini per l'attivazione della Carta 'dedicata a te'. Le famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima t ...

Carta "Dedicata a te", c'è la proroga: 382,50 euro (più bonus benzina), ecco chi può richiederla

La Carta "Dedicata a te" viene prorogata e i fondi crescono: le famiglie che non erano riuscite a ritirare la carta per gli acquisti alimentari o a effettuare la prima transazione entro ...