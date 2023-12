Cara Santa Lucia | illumina di buon senso il cuore di noi adulti 

Leggi su bergamonews

(Di martedì 12 dicembre 2023), è da tanto tempo che non ti scrivo, ma eccomi qui. Provo a chiedere a te, ad affidarmi alla tua stella luminosa, al tuo portare luce nella notte più buia che ci sia. Ti scrivo perché è da qualche sera camminando per la mia Bergamo addobbata a festa eta da migliaia di lucine scorgo tutta l’opulenza commerciale dell’Occidente. Poi mi basta guardare oltre queste luci e vedere le migliaia di stelle cheno il cielo. Un cielo che condivido con quanti sono in guerra, con chi sta attraversando un mare confidando in una nuova vita. Un cielo che è diventato il tetto per tutti quei bambini a Gaza che sono rimasti senza casa, senza genitori, senza affetti. A questo cielo che ognuno di noi affida pensieri, sogni, riflessioni, illusioni, lacrime e preghiere....