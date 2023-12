Capodrise | Enzo Negro | “A proposito dei marciapiedi”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 12 dicembre 2023). Quando l’area ex “I Giardini del Sole” venne affidata ad un privato per l’insediamento di più attività commerciali, all’epoca una pletora di esercizi di vicinato, il territorio diveniva celebrato ed elogiato perché in grado di avviare e produrre benessere sotto forma di posti di lavoro inseriti in uno dei primi centri commerciali, che stavano iniziando a nascere. Anche all’epoca, l’insediamento era oggetto di una convenzione, però con una piccolissima postilla mai scritta, perchè di tutto ciò che era sancito come obblighi a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nulla venne eseguito tranne che le fogne di via Retella, che servivano esclusivamente all’insediamento commerciale “I Giardini del Sole”. Poi c’erano tante altre cose previste e mai realizzate (campi di tennis, piscina, ecc.) che sono state oggetto di un lungo contenzioso ...