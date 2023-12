“Capodanno con Marco Mengoni da 1 milione di euro” | i chiarimenti del Comune di Cagliari

Leggi su dilei

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il concerto didisi farà nonostante le polemiche. Si è infatti concluso con successo l’incontro del Sindaco con la Prefettura del capoluogo sardo per stabilire dove e come si svolgerà lo spettacolo. Non costerà però undima molto meno: il Palazzo ha così messo un freno alle questioni che sono infuriate all’indomani dell’annuncio e che parlavano di un cachet spropositato da corrispondere all’artista di Ronciglione. Quanto costa il concerto didiLo spettacolo è confermato per il 31 dicembre: “Lo show – ha spiegato il Sindaco Paolo Truzzu al termine del vertice con le forze dell’ordine – si farà: sul palco...