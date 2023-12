Caos Superbonus | il governo chiude alla proroga E sulla manovra la Meloni invita tutti a fare presto

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 12 dicembre 2023) Tanto amato e poi altrettanto odiato, è ancora una volta ila portare scompiglio, questa volta nella stessa maggioranza die in piena sessione di bilancio. La, blindata, aspetta ancora gli emendamenti dei relatori e Forza Italia ne approfitta per rimettere sul tavolo ladell’agevolazione al 110% per i condomini. Un tentativo subito stoppato dal Mef, che non ha...