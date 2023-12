Caos nei Pronto Soccorso di Roma | ambulanze bloccate e lunghe attese | le cause di un’emergenza ormai decennale

(Di martedì 12 dicembre 2023)neidi: pazienti adagiati sulle barelle,per le visite e. È emergenzae in alcuni Comuni sul territorio della Regione Lazio. Al momento, i presidi di primorisultano strapieni e con ore di attesa per essere visitate, lesonoe di fatto i cittadini sono l’ultima ruota del carro a subire le conseguenze di questa dannosa catena di montaggio legata alla sanità pubblica laziale. Emergenza: cosa sta succedendo? Secondo le stime, i numeri delle persone che hanno la necessità ...

GLI USA E IL MO, TRA INTERVENTO E DISIMPEGNO, NELLA SFIDA PER L'EGEMONIA GLOBALE

... ma la scarsa risolutezza rischia di trascinarla suo malgrado nel. Il fronte interno diviso ... pronunciato dal Presidente nel giugno 2009, improntato alla pace e ad un nuovo iniziorapporti ...

Pronto soccorso strapieni e caos ambulanze: a Roma è di nuovo emergenza RomaToday

"Conte agisce per il potere, non c'è democrazia". Scoppia il caos nel M5S in Europa ilGiornale.it

Caos sugli spalti e fumogeni: il primo tempo di Hansa Rostock-Schalke dura quasi 90 minuti

Per la cronaca, il match è stato vinto dallo Schalke 04, che nei minuti conclusivi della ripresa – scivolata via, fortunatamente, senza criticità – è andata a segno con Idrizi e Karaman per il 2-0 ...

COP28, salta l’addio graduale ai combustibili fossili: ultime ore per raggiungere un accordo

È sparito l'addio graduale ai combustibili fossili dalla bozza dell'accordo della COP28: corsa contro il tempo per raggiungere l'unanimità.