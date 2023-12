Camera | ex parlamentare Scalia scomparso per un incidente | il ricordo in Aula

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 dicembre 2023) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - E' venuto a mancare per unMassimo, ex, tra i padri dell'ambientalismo in Italia. Viene ricordato inalla, al termine del dibattito sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Parole di cordoglio da Avs, Pd e M5S.