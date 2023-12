Calendario scolastico | le date delle vacanze di Natale 2023 per regione

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 12 dicembre 2023) Mancano 13 giorni al. A scuola leiniziano un po' prima a seconda delregionale deliberato dalle Regioni: in alcune venerdì 22 dicembre è già vacanza, in altre il 23. Il 24 sarà domenica. Rientro uguale per tutti: si tornerà tra i banchi l'8 gennaio, di lunedì. L'articolo .