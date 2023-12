Calcutta | annullato il concerto di oggi a Napoli

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 12 dicembre 2023) (Adnkronos) – Annulato ildiprevisto per, martedì 12 dicembre, a. Con una storia su Instagram l’artista scrive di essersi “svegliato con la febbre alta (molto)”. Poi aggiunge: “Stiamo facendo di tutto per spostare la data invece di cancellarla. Mi dispiace molto. Ci tenevo a fare questoè in giro per l’Italia con il suo ‘RELAX Tour’, un mix tra nuove hit, presenti nell’album omonimo che dà il titolo al tour e i grandi classici. Da “2minuti” a “Cosa mi manchi a fare”, “Giro con te”, “Pesto”, “Frosinone”, “Oroscopo”, “Paracetamolo”: brani che in comune hanno il potere di far cantare tutti a squarcia gola. Un viaggio collettivo nella quinta essenza del pop visto attraverso l’anima indipendente di ...