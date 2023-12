Calcio | shock in Turchia | arbitro pestato in campo | campionato sospeso

Leggi su tpi

(Di martedì 12 dicembre 2023) Il massimoditurco è stato“a tempo indeterminato” per il pestaggio di un. Al termine del posticipo di ieri sera tra l’Ankaragucu e il Rizespor, terminato 1-1, il presidente della squadra di casa è entrato ine ha colpito con un pugno in faccia il direttore di gara, Halil Umut Meler. Caduto a terra, l’è stato poi preso a calci da almeno altre due persone, che lo hanno anche colpito violentemente al volto. La Federturca ha deciso di sospendere a tempo indeterminato ildi, mentre il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya ha annunciato l’arresto di tre uomini, tra cui lo stesso presidente dell’Ankaragucu, Faruk Koca. L’uomo ha un passato in politica: è stato eletto ...